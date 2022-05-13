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Росстат: в апреле больше всех подорожали свекла и мыло

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:23

В апреле значительно выросли цены на свеклу, туалетное мыло и авиабилеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Цены на свеклу выросли на 19,2%, мыло — на 12%, прокладки — на 11,9%, авиаперелеты экономклассом — на 16,1%. Среди других товаров и услуг, выросших в цене, — сахар, крупы, другие овощи и фрукты, а также продовольственные и непродовольственные товары.

Также ведомство зафиксировали падение цен на отдельные виды овощей (помидоры, бананы, капусту и другие), телерадиотовары (в среднем на 14,7%), электротовары и бытовые приборы (на 7%), а также на топливо.

По итогам апреля 2022 года рост цен замедлился до 1,56% против 7,6% в марте, заявили в Росстате. К апрелю прошлого года инфляция составила 17,83% — в последний раз больший показатель фиксировали в январе 2002 года (почти 19%).

В марте уровень годовой инфляции равнялся 16,7% (рекорд с весны 2015 года).

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