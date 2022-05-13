перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную Сальвадором Дали. Она считалась утерянной 19:30
Появился отрывок из фильма Серебренникова «Жена Чайковского» 19:12
Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая 19:04
TheEllenShow/YouTube
Дженнифер Энистон станет гостем последнего выпуска шоу Эллен ДеДженерес. Он выйдет 26 мая 18:50
My Chemical Romance выпустили первый трек за восемь лет 18:32
Сколтех: международное сотрудничество остановлено на уровне университетов, но продолжается учеными 18:10
Власти Риги одобрили снос памятника советским солдатам. Глава Ленобласти готов его забрать 18:06
Минюст включил организацию «Крымская правозащитная группа»* в перечень нежелательных 17:36
Netflix/YouTube
The Wrap: победу фильмов Зака Снайдера на зрительском голосовании «Оскара» могли обеспечить боты 17:29
Петербуржец решил написать на мусорке «Нет войне», прочтя Библию. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей 17:12
«Радио Свобода»* оштрафовали еще на 12,8 млн рублей за фейки о спецоперации 17:09
Голикова: в России выросло число безработных 16:58
Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России 16:46
«Коммерсант»: сборы кинотеатров без премьер голливудских студий упали в апреле на 54% 16:34
«Радио Долин»/YouTube
«Меня вынули с того света»: Андрей Звягинцев впервые рассказал о своей тяжелой болезни 16:00
В самолете «Аэрофлота» погибла собака. Прокуратура начала проверку 15:59
«Новая газета» получила французскую премию за свободу слова 15:51
«ВКонтакте» разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов 15:09
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Он ждет результатов проверки на фейковые аккаунты 14:59
Прокатчик исключил из графика российских релизов фильм «Топ Ган: Мэверик» 14:43

На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную Сальвадором Дали. Она считалась утерянной

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную художником Сальвадором Дали. Скульптура считалась утраченной. Об этом сообщил ArtNews.

Фигура появилась в 1979 году и выступила моделью для бронзовых, золотых, платиновых и серебряных вариантов барельефных скульптур серии «Христос святого Иоанна Креста», повторяющих одноименную картину Дали 1951 года.

В последнее время восковая работа художника находилась в собрании американского коллекционера. Она хранилась в оригинальной коробке из плексигласа — ее Дали использовал для сохранения формы скульптуры.

Недавно фигуру купила Harte International Galleries и выставила в галерее. Подлинность работы Дали подтвердил исследователь творчества художника Никола Дешарн. Скульптуру оценили в 10–20 млн долларов.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
юмор
Шоу «Импровизация»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить