На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную Сальвадором Дали. Она считалась утерянной

Фигура появилась в 1979 году и выступила моделью для бронзовых, золотых, платиновых и серебряных вариантов барельефных скульптур серии «Христос святого Иоанна Креста», повторяющих одноименную картину Дали 1951 года.

На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную художником Сальвадором Дали. Скульптура считалась утраченной. Об этом сообщил ArtNews.

В последнее время восковая работа художника находилась в собрании американского коллекционера. Она хранилась в оригинальной коробке из плексигласа — ее Дали использовал для сохранения формы скульптуры.

Недавно фигуру купила Harte International Galleries и выставила в галерее. Подлинность работы Дали подтвердил исследователь творчества художника Никола Дешарн. Скульптуру оценили в 10–20 млн долларов.