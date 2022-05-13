На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную Сальвадором Дали. Она считалась утерянной

На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную художником Сальвадором Дали. Скульптура считалась утраченной. Об этом сообщил ArtNews.
Фигура появилась в 1979 году и выступила моделью для бронзовых, золотых, платиновых и серебряных вариантов барельефных скульптур серии «Христос святого Иоанна Креста», повторяющих одноименную картину Дали 1951 года.
В последнее время восковая работа художника находилась в собрании американского коллекционера. Она хранилась в оригинальной коробке из плексигласа — ее Дали использовал для сохранения формы скульптуры.
Недавно фигуру купила Harte International Galleries и выставила в галерее. Подлинность работы Дали подтвердил исследователь творчества художника Никола Дешарн. Скульптуру оценили в 10–20 млн долларов.