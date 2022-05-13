Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая

RAO Nordic Oy, подразделение российской энергетической компании «Интер РАО», с 14 мая прекратит поставки электроэнергии из России в Финляндию. Об этом сообщается на сайте компании.

В «дочке» «Интер РАО» объяснили, что приняли решение из‑за трудностей в оплате поставок «из‑за недостатка денежного дохода», и выразили надежду на улучшение ситуации и возобновление торговли с Россией.

«Недостаток импорта электричества из России будет компенсирован ростом импорта из Швеции и увеличением выработки электричества в Финляндии», — сказал вице-президент финского оператора электросетей Fingrid Рейма Пяйвинен.

По данным Yle, доля России в импортируемой электроэнергии составляла 10% от общего потребления в Финляндии. С 24 февраля власти страны ограничили на треть импорт электроэнергии из России.