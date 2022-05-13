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Власти Риги одобрили снос памятника советским солдатам. Глава Ленобласти готов его забрать

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:06

Рижская дума проголосовала за демонтаж советского памятника освободителям Риги. Ради этого было созвано внеочередное заседание по этому вопросу, передает радио LSM.

За инициативу проголосовали 39 депутатов, против — 13, воздержавшихся не было. Рижскому агентству памятников поручено принять необходимые меры, говорится на сайте местной думы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на это предложил установить памятник освободителям Риги в Ивангороде, у границы с прибалтийскими странами. «Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала», — сказал он.

Накануне сейм Латвии принял законопроект о приостановке действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений, что позволило властям одобрить снос памятника освободителям Риги.

Из ранее принятого документа следует, что «некоторые памятники в Латвии, в том числе памятник советским воинам — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, часто используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Два дня назад мэр Риги Мартиньш Стакис заявлял, что мемориал вряд ли снесут до выборов в парламент страны в октябре.

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