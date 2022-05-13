Власти Риги одобрили снос памятника советским солдатам. Глава Ленобласти готов его забрать

Рижская дума проголосовала за демонтаж советского памятника освободителям Риги. Ради этого было созвано внеочередное заседание по этому вопросу, передает радио LSM.

За инициативу проголосовали 39 депутатов, против — 13, воздержавшихся не было. Рижскому агентству памятников поручено принять необходимые меры, говорится на сайте местной думы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на это предложил установить памятник освободителям Риги в Ивангороде, у границы с прибалтийскими странами. «Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала», — сказал он.

Накануне сейм Латвии принял законопроект о приостановке действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений, что позволило властям одобрить снос памятника освободителям Риги.

Из ранее принятого документа следует, что «некоторые памятники в Латвии, в том числе памятник советским воинам — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, часто используются не для увековечивания памяти павших во Второй мировой войне, а для прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению территории с помощью незаконной военной силы».

Два дня назад мэр Риги Мартиньш Стакис заявлял, что мемориал вряд ли снесут до выборов в парламент страны в октябре.