Минюст включил организацию «Крымская правозащитная группа»* в перечень нежелательных

Министерство юстиции России внесло украинскую организацию «Крымская правозащитная группа»* в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Об этом сообщает «Коммерсант».

6 мая Генпрокуратура признала НПО нежелательной, так как установила, что деятельность группы «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

На сайте организации указано, что ее «целью является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиску и выработки механизмов для защиты прав человека в Крыму».

* Организация, признанная нежелательной в России.