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The Wrap: победу фильмов Зака Снайдера на зрительском голосовании «Оскара» могли обеспечить боты

Денис Ламехов
Сегодня в 17:29

Победу фильмов Зака Снайдера «Армия мертвецов» и «Лига справедливости» на церемонии «Оскар» в 2022 году в рамках зрительского голосования в Twitter могли обеспечить боты, пишет The Wrap со ссылкой на данные исследовательского сервиса Tweetbinder.

«Армия мертвецов» получила награду за лучший фильм по мнению зрителей, эпизод с Флэшем из «Лиги справедливости» — за лучшую сцену. Так, согласно сообщению издания, использование ботов привлекло к скачкам количества голосов в определенные дни.

Например, 27 февраля общее количество отданных голосов составило 25 тысяч, в то время как в другие дни — от 4 до 15 тысяч. Издание не сообщает, какое именно число голосов было отдано с подозрительных страниц.

Собеседник The Wrap, профессор Университета Мэриленда Дэвид Кирш, исследующий ботов, заявил, что голосовавшие за картины Снайдера аккаунты «точно не выглядят как созданные человеком». Однако его команда не стала с абсолютной уверенностью называть их ботами.

Неназванный источник издания заявил, что с одного аккаунта в Twitter можно было отправить лишь 20 голосов. В голосовании могли участвовать профили, с момента создания которых прошло по крайней мере 24 часа.

Представитель Снайдера отказался от комментариев для The Wrap. Компания Telescope, отвечавшая за подведение итогов конкурса, не ответила на запросы. Голосование в Twitter проводилось впервые. Оно проходило при поддержке самой соцсети.

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