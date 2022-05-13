«Меня вынули с того света»: Андрей Звягинцев впервые рассказал о своей тяжелой болезни

Андрей Звягинцев впервые рассказал о своей болезни после выхода из комы. Интервью у него в немецком городе Висбаден, где режиссер продолжает лечение от последствий коронавируса, взял кинокритик Антон Долин. Во время разговора Звягинцев находился в инвалидном кресле. Он отметил, что его пространство и время ограничивается теперь кроватью два на полтора метра. Военные действия на Украине сильно повлияли на автора «Левиафана».

«В последние два месяца каждый день я в пространстве новостной ленты. Я ничего не могу больше читать, не могу смотреть. Хотя до этого смотрел много фильмов, документальных в основном. А теперь только новостная строка».

Автор «Левиафана» описал, как развивалась его болезнь: «Я сделал первую вакцину 21 июня, а уже 1 июля я был в клинике и 8-го попал в реанимацию. Я помню лицо доктора, как во сне это все было, и потому я его запомнил, который спасительным жестом вынул меня из этого состояния. Теперь мы с ним очень крепко дружим». К середине августа стало понятно, что в организм Звягинцева попала «какая‑то инфекция». Режиссер этого не знал, но понимал, что что‑то происходит, поскольку врачи вокруг суетились. Оказалось, у режиссера был сепсис. «Практически кровь была отравлена, клебсиеллы так называемые. Это такая инфекция, которую совершенно невозможно победить. Она привыкла к тому, что ее бомбят антибиотиками, и она очень активно существует и обитает, в особенности в клиниках, в реанимационных залах, — делится он.

«Представь себе состояние: у меня 90% поражения легких, вопрос стоит о пересадке легких, принимают решение о том, что это нужно делать где‑то за рубежом. В экстренном порядке решили и нашли клинику в Германии, в Ганновере».

Автор фильма «Нелюбовь» сказал, что бодро воспринял информацию о трансплантации органов, потому что не знал: через пять лет потребуется новая пересадка. По прибытию в Ганновер врачи увидели, что с пациентом беда, и ввели его в искусственную кому. В ней режиссер пробыл полтора месяца, во время которых продолжалось лечение. После выхода его из комы доктора поняли, что легкие справляются сами и пересадки не требуется. Звягинцев подробно описал процесс выведения их комы: «Это очень любопытно, потому что у меня был делирий — то есть видения. Я видел каких‑то людей в углу, просил их удалиться. Это надо испытать, пересказать невозможно. — вспоминает он — Когда я пришел в себя, я осознал, что руки мне не подчиняются. У меня предметы вываливались из рук. Я не мог есть, меня кормили медсестры».

«Сказать, что это болезнь или просто неудачное стечение некоторых обстоятельств, это мало сказать. Потому что в буквальном смысле меня вынули с того света».