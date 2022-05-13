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«ВКонтакте» разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов

Денис Ламехов
Сегодня в 15:09

«ВКонтакте» разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов — там пользователи смогут создавать и продавать свои стикеры и другой созданный ими контент, рассказал технический директор соцсети Александр Тоболь. Его слова передает ТАСС.

Тоболь заявил: «В целом мы движемся в сторону метавселенных. Мы ее [метавселенную] видим несколько иначе. Мы сейчас начали с NFT, с защиты авторского контента, с монетизации авторского контента и считаем, что это время NFT, и „ВКонтакте“ должен стать основным сервисом-провайдером с доступом к NFT в России и странах СНГ. Мы хотели бы быть некоторым маркетплейсом [для NFT], который вам позволит выбирать между различными блокчейнами».

Проект запустится «в скором времени», рассказал техдиректор соцсети. Маркетплейс намерен работать со всеми блокчейн-платформами, которые будут готовы предоставить свой интерфейс. При возникновении ограничений соцсеть не исключает развития своего блокчейна.

«Вы нарисовали классные стикеры для футбольной команды, футбольная команда купила у вас эти стикеры, и вы получаете некую оплату от продажи этих стикеров среди фанатов футбольной команды. 10% — ваши, 40% — наши, 50% — футбольной команды. Стикеры уникальные, их может быть ограниченное количество, максимум тысяча», — рассказал Тоболь.

Невзаимозаменяемый токен (non-fungible token, NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.

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