«Новая газета» получила французскую премию за свободу слова

Редакция «Новой газеты» получила Гран-при Les Assises internationales du journalisme во Франции. Об этом сообщается на сайте премии.

Награда была вручена «за борьбу за свободу слова в России». «Новая газета» во главе с главредом Дмитрием Муратовым стала первым иностранным СМИ, которое получило эту премию.

Les Assises internationales du journalisme вручает премии журналистам и средствам массовой информации, которые «наилучшим образом чтили ценности журналистики».

В 2021 году Нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову премию мира. Награду вручили с формулировкой «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов передал денежную часть премии благотворительным организациям. А медаль Нобелевской премии мира решил продать и перевести вырученные средства в фонд помощи украинским беженцам.