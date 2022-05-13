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Крупнейшие российские маркетплейсы разрешили продавать товары из списка параллельного импорта

Денис Ламехов
Сегодня в 12:28

«Яндекс Маркет» вслед за Wildberries и Ozon разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванного представителя компании.

Wildberries и Ozon сообщили о готовности к этому шагу вчера, 13 мая, но газета пишет, что все три крупнейших маркетплейса приняли решение разрешить продажу товаров из перечня сразу после публикации документа Минпромторга, допускающего ввоз продукции без разрешения правообладателя.

Представитель «Яндекс.Маркета» заявил, что при заключении договора с площадкой продавцы гарантируют, что их товары соответствуют всем требованиям российского законодательства и законно введены в оборот — и в случае обычного импорта, и в случае параллельного. Площадка также требует у продавца документы, которые позволяют определить происхождение товара. Если их нет, то карточки таких товаров скрываются.

«Ведомости» указывают: вся продукция проверяется только в случае жалоб покупателей или правообладателей, подозревающих торговлю подделками. В Wildberries, как пишет газета, также опираются на «народный контроль» и постмодерацию. В Ozon заявили, что в рамках их маркетплейса выстроена многоступенчатая система проверки: основная часть контрафакта выявляется на этапе модерации до того, как товар попадает на витрину.

Правила Ozon требуют от продавца предъявлять свидетельство о регистрации товарного знака, таможенную декларацию и договор с правообладателем, пишут «Ведомости». Если договора нет (как в случае параллельного импорта), то необходимо показать всю цепочку поставок и подтвердить соответствие товара приказу Минпромторга. Представитель Ozon рассказал «Ведомостям», что в данный момент продукция из перечня на площадке не представлена, но у многих «есть заинтересованность».

Всего в списке товаров, которые Минпромторг разрешил ввозить в Россию без разрешения правообладателя, 96 пунктов. Это одежда и обувь вне зависимости от бренда, продукция более 50 зарубежных автомобильных брендов и другие товарные категории.

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