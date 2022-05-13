В Испании планируют разрешить 16-летним девушкам делать аборты без согласия родителей

В Испании планируют разрешить несовершеннолетним девушкам в возрасте 16 и 17 лет делать аборты без согласия родителей. Об этом сообщило издание El Pais.

Совет министров Испании рассмотрит соответствующий законопроект 17 мая. Документ предполагает помимо прочего закрепление сроков, в течение которых допустимо искусственное прерывание беременности.

Парламент страны предлагает узаконить аборты до 14-й недели беременности для всех женщин и до 21-й недели беременности для тех, у кого имеются медицинские показатели.

Кроме того, законопроект предлагает ввести менструальные отпуска. Они позволят женщинам, испытывающим периодические боли, оставаться дома во время месячных и не работать.

Также документ обеспечивает гражданкам Испании оплачиваемый отпуск по начиная с 36-й недели беременности. Кроме того, он обязывает образовательные центры бесплатно предоставлять девушкам товары, необходимые при менструации.