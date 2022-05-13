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В Северной Корее за сутки выявили свыше 18 тыс. случаев предположительно COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:35

В Северной Корее за последние сутки заразились предположительно коронавирусом более 18 тыс. человек. Шесть заболевших умерли. Об этом сообщило информагентство «Ренхап» со ссылкой на центральное телеграфное агентство КНДР.

ЦТАК называет вирус «лихорадкой неизвестного происхождения». По словам агентства, болезнь начала «стремительно распространяться» с конца апреля 2022 года. О первом случае заражения штаммом «Омикрон» в КНДР заявили на этой неделе.

Лидер страны Ким Чен Ын объявил о «максимально чрезвычайной ситуации». Он потребовал заблокировать все субъекты и города Северной Кореи, чтобы предотвратить распространение вируса.

По последним данным, в КНДР в данный момент «лихорадкой неизвестного происхождения» заболели уже более 350 тыс. человек. 187 800 северокорейцев помещены на карантин, еще 162 200 граждан удалось вылечить.

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