Ростуризм: туроператоры должны россиянам 40 млрд рублей за отмененные туры

Туроператоры должны выплатить россиянам 40 млрд рублей за отмененные после 24 февраля путешествия. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

По словам Догузовой, «огромный долг» образовался на зарубежных направлениях. Начать его выплачивать, как считает глава Ростуризма, будет возможно «только при условии, если хотя бы несколько массовых направлений будут открыты».

«По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие‑то экскурсии и так далее. Сумма огромная», — добавила она.

По оценкам Ростуризма, начало пандемии коронавируса привело в 2020 году к долгу перед туристами в 44 млрд рублей. К февралю 2022 года туроператорам удалось сократить задолженность до 6,5 млрд рублей.