Более 6 млн беженцев покинули Украину во время «специальной военной операции»

Во время «специальной военной операции» свыше 6 млн человек покинули Украину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По информации ведомства, с 24 февраля по 11 мая из Украины уехали 6 029 705 человек. 3,2 млн беженцев отправились в Польшу, более 895 тыс. — в Румынию, более 583 тыс. — в Венгрию.

В Россию бежали свыше 785 тыс. украинцев. Кроме того, порядка 900 тыс. беженцев выехали в Молдавию, Словакию и Беларусь.

В ходе вооруженного конфликта на территории Украины, согласно данным ООН, погиб уже 3541 мирный житель, из них — 239 детей. Реальное число жертв среди гражданского населения может быть значительно больше.