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Тиньков переулок в Пушкине предложили переименовать

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09

Тиньков переулок в городе Пушкине предложили переименовать. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена Топонимической комиссии Петербурга Алексея Ерофеева.

Новое название для переулка может предложить любой желающий. Однако, как отметил Ерофеев, в Петербурге запрещены переименования в случае, если у улицы нет предыдущего, исторически ценного названия.

Проезд от Саперной улицы до тупика, ныне называемый Тиньковым переулком, до 2003 года был безымянным. Его решили назвать Тиньковым по названию открывшегося рядом пивоваренного завода «Тинькофф».

Ерофеев отметил, что таким образом в Пушкине пытались возродить традицию XIX века называть улицы по именам соседних предприятий или их владельцев. Предприниматель Олег Тиньков тогда утверждал, что его предок производил пиво еще на рубеже XVII–XVIII веков.

«Он предоставил бумагу, что его какой‑то предок являлся древним пивоваром, поставлял еще в петровские времена пиво к царскому столу. Сделали копию листочка якобы из книги со старинным шрифтом, смяли и скопировали — создали полное впечатление, что взяли копию из старинного дореволюционного издания», — пояснил Ерофеев.

По словам краеведа, комиссия «не заподозрила подлога», восприняв заявление Тинькова всерьез. «Там собираются люди серьезные, и неприлично так вести себя, не принято. Поверили», — сказал он.

Позднее выяснилось, что пивовара Порфирия Тинькова в царские времена не существовало. Однако проезд в любом случае назвали по имени завода, отметил Ерофеев.

Решение о переименовании будет принято до конца мая, считает член Топонимической комиссии.

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