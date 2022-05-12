Екатерина Мизулина сочла пост Артемия Лебедева о начале Второй мировой «реабилитацией нацизма»

Лига безопасного интернета будет добиваться привлечения Артемия Лебедева к ответственности за его пост о начале Второй мировой войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщила директор лиги Екатерина Мизулина.

По ее мнению, дизайнер распространяет «заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» и «реабилитирует нацизм». Речь о записи Лебедева, в которой он заявил, что Вторая мировая началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу, затем СССР напал на Финляндию и только потом Германия напала на СССР.

«Отечественная пропаганда настаивает, что фашизм победил Советский Союз. Но пропаганда никогда нам в школе не показывала карту мира, где были бы отмечены те, кто воевал во Второй мировой. «Википедия» в помощь», — добавил дизайнер.

Мизулина назвала пост Лебедева «ярким примером победобесия». По ее мнению, дизайнер, «сравнивает действия СССР и фашистской Германии, а также «сознательно искажает исторические факты». «И это человек, которого привлекают к работе с молодежью, которого приглашают на работу уважаемые государственные телеканалы?!» — возмущается глава Лиги безопасного интернета.