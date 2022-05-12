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Криптовалюта Luna обесценилась. Она входила в топ-10 по объему рыночной капитализации

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Одна из крупнейших криптовалют Luna обесценилась. Ее курс обрушился 11 мая и сейчас составляет около 0,05 доллара за токен. Об этом сообщил «Коммерсант».

В начале мая Luna входила в топ-10 по объему рыночной капитализации. Cтоимость ее токена оценивалась на прошлой неделе примерно в 80 долларов, а капитализация достигала 28,5 млрд долларов. Падение курса вызвали действия одного из крупных инвесторов: он выставил на продажу стейблокойны Terra USD на сумму 300 млн долларов.

Дело в том, что Luna входит в экосистему проекта Terra, создающего связь между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого авторы проекта создали стейблокойн Terra USD (UST) со стоимостью в 1 доллар.

Его стабильность обеспечивалась алгоритмом: если цена токена падала ниже 1 доллара, система выпускала дополнительные монеты Luna. На них автоматически обменивались Terra USD до тех пор, пока стоимость стейблокойна не возвращалась к 1 доллару.

Действия инвестора привели к падению курса UST. Администрация проекта пыталась исправить ситуацию и выставила на продажу все свои активы, обеспечивающие ценность UST. Теперь же руководство Terra надеется привлечь новых инвесторов: им необходимо вложить в UST 1 млрд долларов для поддержания его стоимости.

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