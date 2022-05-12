В российских кинотеатрах покажут «Чиполлино», «Приключения Буратино» и «Тайну третьей планеты»

Летом в российских кинотеатрах покажут отреставрированные версии советских мультфильмов, сообщили DTF в пресс-службе «Централ Партнершип». Зрители смогут посмотреть на большом экране «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайну третьей планеты».

Сначала выйдет экранизация сказки Алексея Толстого о Буратино — 1 июня, затем — «Чиполлино» 9 июня и «Тайна третьей планеты» 16 июня.

В «Союзмультфильме» рассказали о большой проделанной работе по устранению дефектов и погрешностей изображения, которая помогла приблизить картины к качеству оригинала. Над «Тайной третьей планеты» даже поработала постановщица мультфильма Наталья Орлова.

«Легендарные мультфильмы предстанут зрителю практически в том самом виде, в котором они существовали на момент премьеры десятки лет назад. Таким образом, современные дети получат возможность познакомиться с богатством „золотой коллекции“, многие из шедевров которой именно из‑за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители — увидеть любимые фильмы по-новому», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.