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В Латвии заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:19

С 15 мая в Латвии будут заблокированы российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Так решил Национальный совет по электронным СМИ.

Глава ведомства Ивар Аболиньш объяснил, что соцсети заблокируют из‑за того, что они «находятся в собственности и под контролем» Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, против которых Евросоюз ввел санкции.

Ранее Латвия запретила ретрансляцию телеканалов «Россия» и «Россия 24» под предлогом «угрозы национальной безопасности».

7 апреля власти Латвии запретили выдавать первичные ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года. 9 мая въезд в страну запретили Филиппу Киркорову, Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну и Ирине Винер-Усмановой.

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