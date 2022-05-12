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Умер поэт Алексей Цветков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:35

В возрасте 75 лет умер поэт Алексей Цветков, сообщил в своих соцсетях поэт Бахыт Кенжеев. Он лечился в Израиле.

«Только что в израильской больнице скончался Алексей Петрович Цветков, любимый мой друг и великий поэт. Да будет ему земля пухом. Вечная память», — написал Кенжеев.

«Поэзия, созданная в разных странах на русском языке в последние десятилетия, обязана ему очень многим — в том числе и новыми способами говорить о смерти. Для „Полки“ стихи Цветкова — навсегда любимые, а его эссе — мерило интеллектуальной смелости», — написала редакция «Полки».

В апреле Цветков рассказывал, что у него, вероятно, воспаление легких при отрицательном тесте на коронавирус.

«Реанимация, но симпатичный врач. Полагает, что, раз обо мне справляются столько людей со всего Израиля, я в их жизни сделал что‑то хорошее», — написал поэт уже 7 мая.

В 1970-е годы вместе с Бахытом Кенжеевым, Александром Сопровским и Сергеем Гандлевским Алексей Цветков участвовал в поэтической группе «Московское время», а также издавался в одноименном самиздатовском альманахе.

В 1975 году Цветкова выслали из СССР, он уехал в США и пожил в Европе. В 2018 году поэт переехал в израильский город Бат-Ям.

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