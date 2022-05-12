В «Каро» покажут киноверсию оригинального сериала Okko «Манюня»

С 26 мая в сети кинотеатров «Каро» можно будет посмотреть киноверсию оригинального сериала Okko «Манюня». Показы пройдут в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Калининграде и Самаре.

Действие «Манюни в кино» происходит в Армении 1980-х годов. Фильм расскажет историю о дружбе двух советских семей разных национальностей и покажет знакомую современникам жизнь.

«Уверена, что добрая и светлая „Манюня“ завоюет зрительские сердца так же, как и книги [Наринэ Абгарян]. Хорошее семейное кино — всегда большая ценность», — сказала вице-президент по репертуарному планированию «Каро» Майя Манерова.

Повествование в фильме ведется от лица рассказчицы. Закадровый текст читает актриса Светлана Иванова, полюбившая одноименную повесть Наринэ Абгарян.