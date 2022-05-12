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В коллекции Barbie появятся куклы со слуховым аппаратом, протезом ноги и витилиго

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:11

Американская компания Mattel выпустит новые куклы в коллекции Fashionistas, акцентирующей внимание на инклюзивности и разнообразии. У них будут слуховые аппараты, протезы и нарушения пигментации кожи.

Как пишет NBC News, чтобы точно представить заушные слуховые аппараты, компания работала с отоларингологом Джен Ричардсон. Врач рада тому, что дети смогут поиграть с куклой, похожей на них самих.

Кроме того, у Кена будет витилиго, а у другой куклы — протез ноги.

Коллекция, созданная для «отражения разнообразия, которое дети видят в окружающем их мире», появится в продаже в июне. Всего в ней насчитывается более 175 кукол, среди которых куклы с «различными оттенками кожи, цветами глаз, цветами и текстурами волос, типами телосложения, с инвалидностью».

В апреле вышла серия кукол Елизаветы II к 70-летию правления королевы.

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