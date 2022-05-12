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В Москве покажут документалку «Землянин» о том, кем на самом деле был Юрий Гагарин

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В московском ДК «Рассвет» покажут документальный фильм «Землянин», посвященный Юрию Гагарину. 13 мая, в 19.00, в пространстве «Кода» состоится показ и сессия Q&A со сценаристом ленты, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Документалка основана на архивных и в прошлом секретных документах о полете первого Гагарина. Съемочная группа изучила инструкцию по надеванию скафандра, нашла схему автоматической системы спасения пилота с корабля «Восток», повторила в графике чертежи космических аппаратов и выяснила, сколько получали советские космонавты. Таким образом создатели воссоздали реальную среду, в которой жил и работал Гагарин.

Авторы хотели рассказать правдивую историю о первом полете человека в космос и показать то, как он жил, без «героической дымки советской пропаганды».

Отрывок из «Землянина»

«Благодаря работе над фильмом мы полюбили Гагарина таким, каким он был. Не иконой с фирменной улыбкой и развязанным шнурком, а живым и неоднозначным человеком», — рассказали в студии «Амурские волны», создавшие картину.

Режиссером и дизайнером «Землянина» выступил Виктор Вохминцев, сценарий написал Роман Штыль-Битыньш.

«Первый полет человека в космос — это по-настоящему крутая история, с триумфами и трагедиями. Ее хочется рассказывать по-настоящему, неподцензурно, с фактами и деталями. А еще это история про то, что ракеты должны лететь не на головы людей в других городах и странах, а в космос, вверх. Может быть, скоро мы снова сможем вспомнить об этом», — сообщил Штыль-Битыньш.

Зарегистрироваться на показ можно по этой ссылке.

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