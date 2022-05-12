перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
mos.ru
В московских Раменках 11 новых улиц назовут в честь отечественных деятелей кино 15:41
«Л’Этуаль» запустит сеть аптечных корнеров в своих магазинах 15:24
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования 15:02
В Москве покажут документалку «Землянин» о том, кем на самом деле был Юрий Гагарин 14:59
МИД: Россия предпримет военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО 14:58
Компания Disney потеряла 195 млн долларов после приостановки деятельности в России 14:19
Tdorante10/Wikimedia Commons
Nike расторг контракт с ФК «Спартак» 14:12
Минкульт отказался от эксперимента по продаже алкоголя в федеральных музеях 13:59
Рэйф Файнс, Стэнли Туччи и Джон Литгоу сыграют в триллере «Конклав» от Эдварда Бергера 13:38
Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров 12:58
«Лукойл» покупает российский бизнес Shell 12:47
kionru/YouTube
Вышел первый трейлер драмеди «Amore More» 11:54
Минобрнауки утвердило список вузов, которые станут партнерами университетов Донбасса 11:51
В России выявили 4065 новых случаев COVID-19 11:38
Павел Дуров пожертвовал 12 млн обедов в рамках кампании ОАЭ по спасению мира от голода 10:37
Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент 10:34
Вышел тизер нового спецэпизода «Южного Парка» 9:55
caleb_woods/Unsplash
Росавиация продлила временное закрытие 11 аэропортов юга России до 19 мая 9:21
Siemens объявила о прекращении бизнеса в России 9:06
В Китае самолет загорелся во время взлета. Пострадали 40 человек 8:43

«Л’Этуаль» запустит сеть аптечных корнеров в своих магазинах

Виктория Шанина
Сегодня в 15:24

Российская сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» планирует создать федеральную сеть аптечных корнеров. Они расположатся на территории магазинов ретейлера, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Три пилотных корнера «Л’Этуаль» открыла в Москве еще в декабре 2021 года, когда получила лицензию на торговлю лекарствами в розничных магазинах. В марте компания получила еще одну лицензию — на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, после этого аптечный ассортимент появился и в интернет-магазине.

До конца 2022 года компания планирует открыть аптеки в своих магазинах в 21 городе России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Владивосток и Симферополь. Собеседник «Ведомостей» оценил запуск каждого такого корнера в 7–10 млн рублей. Общее их количество пока не раскрывается.

В ассортименте «Л’Этуаль» — лекарства первой необходимости и биологически активные добавки (БАД). Всего в физических точках будет доступно 3500 наименований, в онлайн-магазине — 1000. Доставку препаратов будут осуществлять специально аккредитованные транспортные компании.

Также «Л’Этуаль» продает лечебную аптечную косметику, медицинские изделия и технику. Соответствующие разделы есть на сайте магазина.

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить