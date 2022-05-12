«Л’Этуаль» запустит сеть аптечных корнеров в своих магазинах

Российская сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» планирует создать федеральную сеть аптечных корнеров. Они расположатся на территории магазинов ретейлера, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Три пилотных корнера «Л’Этуаль» открыла в Москве еще в декабре 2021 года, когда получила лицензию на торговлю лекарствами в розничных магазинах. В марте компания получила еще одну лицензию — на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, после этого аптечный ассортимент появился и в интернет-магазине.

До конца 2022 года компания планирует открыть аптеки в своих магазинах в 21 городе России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Владивосток и Симферополь. Собеседник «Ведомостей» оценил запуск каждого такого корнера в 7–10 млн рублей. Общее их количество пока не раскрывается.

В ассортименте «Л’Этуаль» — лекарства первой необходимости и биологически активные добавки (БАД). Всего в физических точках будет доступно 3500 наименований, в онлайн-магазине — 1000. Доставку препаратов будут осуществлять специально аккредитованные транспортные компании.

Также «Л’Этуаль» продает лечебную аптечную косметику, медицинские изделия и технику. Соответствующие разделы есть на сайте магазина.