Компания Disney потеряла 195 млн долларов после приостановки деятельности в России

The Walt Disney оценил свои потери, связанные с каналом Disney в России, в размере 195 млн долларов. Об этом сообщается в отчете.

По данным компании, это произошло из‑за обесценивания нематериальных активов в России.

11 марта Disney приостановил работу в стране из‑за «военной операции» на территории Украины.

Компания временно перестала выпускать новую продукцию, а также лицензировать какой‑либо контент. Также остановлена работа редакции National Geographic и одноименного телеканала, услуги круизной линии Disney перестали быть доступными.

31 марта компания объявила о полной приостановке проката своих фильмов в России. Запрет на показ картин затронул как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута».