Сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров

11 мая сооснователь и CEO VK Дмитрий Гришин покинул должности председателя совета директоров и неисполнительного директора компании, сообщила пресс-служба. Кто станет новым председателем, объявят позднее.

Гришина поблагодарили «за неоценимый вклад», который он вносил VK с момента создания компании. «Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — говорится в сообщении.

Гришин начал работать в Mail.ru Group с 2000 года как глава отдела разработки, а через три года стал гендиректором. В 2016 году его сменил Борис Добродеев, а Гришин продолжил участвовать в управлении компанией в качестве председателя совета директоров.