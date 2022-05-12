В России выявили 4 065 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 065 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 37 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 321. За ним следуют Москва, а также Челябинская, Свердловская, Нижегородская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 245 394. За сутки умерли 111 человек, за весь период — 377 359. Выздоровели 6930 человек, за все время — 17 626 344. Число госпитализаций за сутки составило 3 353.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 519,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,9 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,6 млн), Франция (29 млн), Германия (25,5 млн) и Великобритания (22,1 млн).