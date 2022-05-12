Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев вышел на свободу по УДО

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии № 1 в Твери. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину отпустили в связи с условно-досрочным освобождением (УДО).

С территории колонии Улюкаева вывез черный Range Rover. По данным источника ТАСС, автомобиль принадлежит его близким.

В декабре 2017 года Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина в размере 2 млн долларов и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Улюкаеву были переданы деньги за заключение сделки по покупке Роснефтью 50% акций «Башнефти». Помимо лишения свободы Улюкаева обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Экс-министр вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.