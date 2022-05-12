Павел Дуров пожертвовал 12 млн обедов в рамках кампании ОАЭ по спасению мира от голода

Основатель Telegram Павел Дуров присоединился к кампании Объединенных Арабских Эмиратов «Один миллиард обедов». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса. Сотни миллионов людей голодают», — пишет Дуров.

По его словам, инициатор кампании шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум пожертвовал 400 млн обедов. Бизнесмен, в свою очередь, оплатил «скромные» 12 млн.

Цель программы «Один миллиард обедов» — собрать средства на еду для наиболее нуждающихся людей в 50 странах мира. В конце апреля шейх Мохаммед заявил об успешном достижении цели менее чем за месяц.

«Надеемся, что в последующие годы к этой инициативе присоединится гораздо больше людей, и мы сможем коллективно достичь цели „Нулевой голод“, поставленной ООН», — заключил Павел Дуров.