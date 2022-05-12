Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), в которую входят ivi, Okko, Amediateka, Start, Viju и «Триколор», выступила против распространения принудительной лицензии на фильмы, сериалы и музыку из «недружественных стран». Об этом пишут «Ведомости».

Соответствующее обращение направлено в администрацию президента, Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные комитеты Госдумы и Совет Федерации.

В ассоциации утверждают, что инициатива о принудительной лицензии конфликтует с действующими нормами международного права.

«Более половины музыкальных и аудиовизуальных произведений, находящихся в легальном обороте в России, происходят из стран, входящих в актуальный перечень недружественных государств. Среди наиболее популярных и востребованных произведений доля иностранного контента еще выше и составляет 70–75%. С учетом масштаба это можно назвать легализацией пиратства», — сказано в письме.

Инициатива предполагает, что в случае, если правообладатель из «недружественных стран» в одностороннем порядке отказался от договора, российский лицензиант может потребовать через суд получения принудительной лицензии на контент партнера.

Среди ключевых негативных последствий законопроекта выделяют возможную приостановку деятельности российских сервисов на иностранных устройствах и платформах. В письме ассоциации отмечается, что таким образом участники рынка потеряют десятки миллиардов рублей.

После 24 февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке работы в России, в частности киностудии Universal, Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount. Позже к бойкоту присоединились Lionsgate и A24.