Росавиация продлила временное закрытие 11 аэропортов юга России до 19 мая

Росавиация в очередной раз продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России — на этот раз до 3.45 по московскому времени 19 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о полетах в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В ведомстве добавили, что остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты и задействовать для этого работающие в штатном режиме аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые госагентство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта. В настоящее время оно продлевается уже в 13-й раз.