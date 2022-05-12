Сьюзан Сарандон и Бетт Мидлер сыграют в комедии «Потрясающая четверка»

Сьюзан Сарандон и Бетт Мидлер сыграют вместе в комедии «The Fabulous Four» («Потрясающая четверка»). Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о двух давних подругах, которые отправляются в американский город Ки-Уэст на островную часть Флориды, чтобы стать свидетельницами свадьбы их университетской однокурсницы Мэрилин — ее сыграет Сарандон.

Воссоединение женщин приводит к тому, что прошлое оживает, старая дружба возрождается, а жизни героинь наполняются новыми красками. Мидлер сыграет одну из подружек невесты, роль второй же достенется Меган Маллалли («Короли лета»).

Сценарий комедии написали Дженна Милли и Энн Мари Эллисон совместно с Джоселин Мурхаус («Месть от кутюр»). Последняя выступит режиссером фильма. Съемки начнутся в сентябре в Атланте и в Ки-Уэсте.

Продюсерами кинопроекта выступят Ричард Бартон Льюис и Габриэль Жеру-Табак — они оба работали ранее над картиной «Август Раш». Дистрибуцией ленты займутся Sierra/Affinity, CAA Media Finance и UTA Independent Film Group.