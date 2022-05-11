Крупнейшие круизные компании перестали продавать туры россиянам

Крупнейшие круизные компании, среди которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, перестали продавать туры гражданам России. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уже купившие путевки россияне смогут совершить путешествия. Однако новые бронирования подтверждены компаниями не будут. Из‑за санкций в отношении России туроператоры решили приостановить сотрудничество с российским рынком.

В частности, Costa Cruises не будет принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Аналогичные шаги, как отмечают в АТОР, предприняли Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Компания Quark Expeditions также уведомила ранее клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предложила вернуть россиянам деньги за туры.

«Опрошенные „Вестником АТОР“ российские туроператоры и агенты, которые сотрудничали с Costa Cruises и другими компаниями, сообщают, что, комментируя ситуацию для партнеров, компания Costa Cruises объясняет такое решение „финансовыми рисками“», — отметили в Ассоциации.