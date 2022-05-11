В Госдуму внесли новую версию законопроекта о доступе ФСБ к базам данных агрегаторов такси

Правительство России внесло в Госдуму новую версию законопроекта об агрегаторах такси, который обязывает предоставлять доступ к базам данных обработки и передачи заказов ФСБ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Агрегаторы такси, согласно законопроекту, должны будут передавать ФСБ данные о поездках, в том числе о местоположении машин. Ведомство получит «автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов такси».

Законопроектом предлагается создать три региональных реестра — служб заказа такси, перевозчиков и транспортных средств, которые агрегаторы вправе использовать. Для их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по оценке Ространснадзора, составит 55 млн руб. Деньги планируют взять из федерального бюджета.

В целом создание реестров обойдется каждому региону в 30-100 млн рублей, а ежегодные затраты на их обслуживание — 10-30 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Еще одно положение законопроекта — ограничение числа машин, которые может использовать каждый агрегатор. Кроме того, от компаний потребуют открывать представительства в регионах.

Новый проект закона позволит самозанятым водителям работать через службы заказа такси. Согласно действующему законодательству, для этого нужно открывать ИП или другое юрлицо. Законопроект запрещает работать водителем такси тем, кого лишали прав менее года назад или имеющим больше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

В январе «Яндекс.Такси» и другие сервисы компании внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Теперь они обязаны собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.