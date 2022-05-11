Правительство РФ определило компании, попадающие под контрсанкции. В основном это «дочки» «Газпрома»

Правительство России определило список компаний, которые попадут под ответные санкции. Всего в нем 31 компания, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечает РБК, в основном список попали бывшие «дочки» «Газпрома», включая Gazprom Germania. Эта компания управляет бывшими европейскими активами «Газпрома», которые тоже попали в санкционный перечень: Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другие.

Кроме того, под контрсанкции попала польская компания EuRoPol GAZ S.A. — владелец участка газопровода «Ямал-Европа», который проходит по территории Польши.

С компаниями, попавшими под российские санкции, запрещено совершать любые сделки, совершать финансовые операции, экспортировать для них сырье и продукцию, произведенную в России.

С 1 апреля «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania и других европейских «дочках». В начале того же месяца министерство экономики ФРГ «временно национализировало» Gazprom Germania, передав компанию до 30 сентября под управление Федерального сетевого агентства.

3 мая Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции. В нем говорилось, что меры вводятся «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».