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В Китае обнаружили гигантскую воронку, на дне которой растет первобытный лес

Юлия Онодэра
Вчера в 21:42

На юге Китая исследователи пещер обнаружили гигантский карстовый провал, на дне которого растет первобытный лес. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Воронка находится на территории уезда Лэе, где ранее уже находили 29 других карстовых провалов. Объем последней найденной воронки превышает 5 млн кубометров, ее длина 306 метров, ширина 150 метров, глубина 192 метра.

Ученые заявили, что в стенах провала сохранились три больших пещерных отверстия, а на дне располагается лес. Высота его составляет почти 40 метров. Тенелюбивая растительность там достигает почти человеческого роста.

Специалисты завершили исследование карстового провала на прошлой неделе. Чтобы осмотреть пещеру, им потребовалось спуститься по отвесному склону скалы на 100 метров на веревках, это заняло у ученых несколько часов.

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