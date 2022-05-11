Rutube заработал спустя три дня после хакерской атаки

Видеохостинг Rutube восстановил работу своего сайта спустя три дня после хакерской атаки. В этом убедился редактор «Афиши Daily».

Удалось ли полностью восстановить контент и функционал платформы, не сообщается. На момент написания заметки поиск по сайту не работал.

В 14.30 по Москве гендиректор Rutube Александр Моисеев сказал, что команда проекта завершила первый этап восстановления функционала платформы. На сервисе проводилось нагрузочное тестирование и проверка на уязвимость.

Также специалисты Rutube пробуют восстановить хронологию действий злоумышленников и выявить все затронутые атакой элементы, чтобы не допустить взломов в дальнейшем.

Rutube подвергся «мощной кибератаке» 9 мая. Ответственность за взлом взяла хакерская группировка Anonymous.

Источник The Village, близкий к команде Rutube, утверждал, что сервис не подлежит восстановлению, так как хакеры «полностью удалили код сайта». Представители платформы заявили, что «мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела».