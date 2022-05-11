Россияне все меньше верят ТВ, Серебренников снимет байопик о Лимонове и другие новости дня

В военно-гражданской администрации Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Там добавили, что проводить референдум о создании ХНР не будут.

Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует вводить военное положение. И отметил, что жители Херсонской области должны сами решать, просить ли Россию о вхождении региона в ее состав.

С середины марта к концу апреля уровень доверия россиян к телевидению снизился с 33% до 23%, показал опрос GroupM. Доверие к соцсетям, блогам и телеграм-каналам, напротив, выросло — с 19% до 23%.

МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Его обвиняют в реабилитации нацизма из‑за поста про Георгия Жукова.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выйдет на свободу завтра, 12 мая. Прокуратура и ФСИН не стали обжаловать решение об УДО.

Суд в Петербурге оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. 9 мая женщина выставила колонку у открытого окна и слушала песню Высоцкого и новости о военных действиях на Украине.

Apple прекратила производство плееров iPod. Устройства можно будет купить, пока не закончатся их запасы в магазинах.

Independent Media подтвердил перезапуск Esquire, Men’s Health и других изданий под новыми названиями. Отличие от более ранних неофициальных сообщений со ссылкой на данные РКН — в новом имени журнала Cosmopolitan.

Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов вернулись в Россию из Сеула. После окончания выставки 75 работ 49 художников не могли покинуть Южную Корею из‑за проблем с логистикой.

Кирилл Серебренников снимет байопик про Эдуарда Лимонова. Главные роли исполнят Бен Уишоу и Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Валерия Гай Германика выставила на «Авито» документалку «Емельяненко» за 50 млн рублей. Она ожидает, что ленту приобретет в частную коллекцию «ценитель высокого искусства и редкостей».

Кевина Спейси утвердили на роль в исторической драме о хане Батые. Фильм будет посвящен событиям 1242 года, в ходе которых Батый отказался от планов завоевания Европы. Кого сыграет Спейси, пока неизвестно.

Несколько актрис обвинили в сексуальных домогательствах режиссера «Не время умирать» Кэри Фукунагу. О харассменте рассказали Рейчел Винберг («Бетти»), а также сестры Ханна и Кэйлин Лоуш («Маньяк»).