Неизвестные напали на посольство Польши в Москве. Они облили его красной краской

Группа неизвестных людей напала на посольство Польши в Москве. Она облила здание контрольно-пропускного пункта красной краской. Об этом сообщил «РБК».

Пострадала также табличка у входа в диппредставительство — ее тоже облили краской. Судя по видео, появившемся в сети, атаку на посольство совершили трое мужчин. Один из них снимал происходящее на камеру смартфона.