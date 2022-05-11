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Неизвестные напали на посольство Польши в Москве. Они облили его красной краской

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Группа неизвестных людей напала на посольство Польши в Москве. Она облила здание контрольно-пропускного пункта красной краской. Об этом сообщил «РБК».

Пострадала также табличка у входа в диппредставительство — ее тоже облили краской. Судя по видео, появившемся в сети, атаку на посольство совершили трое мужчин. Один из них снимал происходящее на камеру смартфона.

9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Это произошло, когда дипломат пытался возложить цветочный венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Российское посольство в Варшаве сообщало, что намерено заявить протест в связи с нападением на Андреева. О реакции польской дипмиссии в России на атаку их здания в Москве пока не сообщается.

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