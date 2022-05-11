Неизвестные напали на посольство Польши в Москве. Они облили его красной краской

Группа неизвестных людей напала на посольство Польши в Москве. Она облила здание контрольно-пропускного пункта красной краской. Об этом сообщил «РБК».
Пострадала также табличка у входа в диппредставительство — ее тоже облили краской. Судя по видео, появившемся в сети, атаку на посольство совершили трое мужчин. Один из них снимал происходящее на камеру смартфона.
9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Это произошло, когда дипломат пытался возложить цветочный венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Российское посольство в Варшаве сообщало, что намерено заявить протест в связи с нападением на Андреева. О реакции польской дипмиссии в России на атаку их здания в Москве пока не сообщается.