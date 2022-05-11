Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выйдет на свободу 12 мая

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выйдет на свободу завтра, 12 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери.

Прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний не стали обжаловать решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. 29 апреля агентство со ссылкой на информированный источник сообщало, что вопрос об УДО был решен двумя днями ранее.

Неназванный собеседник «Интерфакса» рассказывал, что прокуратура и администрация колонии были не против досрочного освобождения, отметив хорошее поведение заключенного.

В декабре 2017 года Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина в размере 2 млн долларов и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Улюкаеву были переданы деньги за заключение сделки по покупке Роснефтью 50% акций «Башнефти». Помимо лишения свободы Улюкаева обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Экс-министр вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.