Death Cab for Cutie анонсировали новый альбом и выпустили трек «Roman Candles»

Американская инди-рок-группа Death Cab for Cutie анонсировала выход десятого альбома «Asphalt Meadows» и выпустила первый сингл с него под названием «Roman Candles». Его можно послушать здесь.

«„Roman Candles“ — о всепоглощающем экзистенциальном ужасе, идущем рука об руку с жизнью в наполненном нервами городе на умирающей планете», — сообщила группа в комментарии для NME.