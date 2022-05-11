Death Cab for Cutie анонсировали новый альбом и выпустили трек «Roman Candles»

Американская инди-рок-группа Death Cab for Cutie анонсировала выход десятого альбома «Asphalt Meadows» и выпустила первый сингл с него под названием «Roman Candles». Его можно послушать здесь.
«„Roman Candles“ — о всепоглощающем экзистенциальном ужасе, идущем рука об руку с жизнью в наполненном нервами городе на умирающей планете», — сообщила группа в комментарии для NME.
Релиз альбома намечен на 10 сентября. «Asphalt Meadows» станет первым за четыре года полноформатником группы — предыдущая пластинка «Thank You for Today» вышла в 2018-м.
В 2021 году увидел свет мини-альбом Death Cab for Cutie «The Georgia EP». В него вошли каверы на песни Neutral Milk Hotel, R.E.M., Cat Power и других исполнителей.