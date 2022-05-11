Петербурженку, громко слушавшую песни Высоцкого и новости об Украине, оштрафовали на 50 тыс. рублей

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал Ирину Кустову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

9 мая петербурженка слушала песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы „Центр“» и новости о военных действиях на Украине. При этом она поставила колонку на подоконник и открыла окно. Из‑за этого контент, который воспроизводила Кустова, был слышен и соседям во дворе.

Прибывшие на место полицейские сперва попробовали зайти к Кустовой через дверь в подъезде, но им не открыли. Тогда один из правоохранителей забрался на балкон женщины (она живет на втором этаже) и начал ломиться в дверь там.

В суде решили, что женщина «умышленно, в целях выражения личного мнения о специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами РФ по защите ЛНР и ДНР», при помощи колонки «воспроизводила аудиозапись, содержащую фразы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

В суде отметили, что Кустова признала вину и пояснила, что не знала о введенной административной ответственности и не ожидала таких последствий. Она отметила, что не открывала дверь сотрудникам полиции, поскольку думала, что это пьяный сосед.

Кустова добавила, что у нее нет телевизора, она смотрит новости в интернете и думала, что будут играть военные песни. Когда в видео появилась запись, «дискредитирующая армию», женщина «растерялась и решила послушать сведения, не соответствующие действительности», утверждают в суде.