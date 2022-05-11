Politico: ЕС намерен признать обход санкций на своей территории преступлением

Еврокомиссия предложит считать уклонение от санкций против России преступлением в Евросоюзе — это поможет его странам конфисковать замороженные активы, сообщает Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Национальное законодательство, регулирующее конфискацию активов, различается в странах ЕС. Часть стран признает уклонение от ограничений уголовным преступлением, другая часть — нет.

Инициатива Еврокомиссии, согласно сообщению Politico, подготовит правовую основу и упростит конфискацию замороженных активов для стран-участниц союза.

Предложение будет представлено через две недели, пишет издание.

В общей сложности к 8 апреля (по последним доступным данным) в рамках санкций ЕС были конфискованы российские активы на сумму порядка 30 млрд евро. В их числе яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физлицам и организациям, попавшим под санкции.