С середины марта уровень доверия россиян к телевидению снизился на 10%

С середины марта уровень доверия россиян к телевещанию снизился на 10%: если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование международной рекламной группы GroupM.

Сильнее всего уровень доверия к ТВ снизился у россиян, живущих за пределами крупных городов, — с 34% до 24%. В Москве и Петербурге данный показатель упал с 27% до 21%.

У некоторых федеральных каналов уменьшилось и среднесуточное время, которое тратит зритель, включивший его хотя бы на минуту: у Первого канала на 18%, до 1,46 минуты, у НТВ — на 6%, до 1,44 минуты. Показатель «России 1» остался прежним, а у «России 24» вырос на 55%, до 0,59 минуты.

Доверие к интернет-СМИ и официальным сайтам тоже упало: надежными источниками 17 марта их называли 26% респондентов, а 27 апреля — 23%. В то же время люди в возрасте от 45 до 60 лет, наоборот, стали чаще доверять интернет-медиа: приоритетным источником информации их называли 25% в апреле против 20% в марте.

При этом уровень доверия к соцсетям, блогам и телеграм-каналам в целом вырос — с 19% до 23%.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что снижение доверия к ТВ ожидаемо в кризисных ситуациях, и отмечают общее снижение интереса к новостному контенту.

«Вероятно, шок прошел, население адаптировалось к ситуации. Что касается ТВ, то сейчас через него продвигается единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно, поэтому за деталями население обращается к интернету», — отметила директор по исследованиям и стратегии OMD OM Group Ирина Едемская.

В опросе GroupM приняли участие более 1700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в городах РФ с населением больше 100 тыс. человек. Вопрос был сформулирован так: «Если событие освещается несколькими типами СМИ по-разному, какому из них вы бы в первую очередь доверяли?»