Президент Австрии: страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией. Его слова передает ТАСС.

Ван дер Беллен добавил, что Австрия будет выступать в качестве нейтрального государства и «будет делать все, если когда‑то ситуация успокоится, чтобы как нейтральное государство предложить свои <…> дипломатические услуги, чтобы прийти к долгосрочному миру».

Ранее Австрия согласовала с другими странами Евросоюза пять пакетов санкций против России, включая индивидуальные, экономические и дипломатические меры. Страны союза разрабатывают шестой пакет ограничений.

Среди основных санкций ЕС — заморозка значительной части валютных активов Центробанка, запрет на любые транзакции с ним, отключение от SWIFT ряда российских банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей в Евросоюзе.