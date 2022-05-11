Slava Marlow, Манижа, Billy’s Band и 10 молодых музыкантов выступят на «СамФесте»

11 и 12 июня в Самарской области пройдет музыкальный фестиваль «СамФест». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Среди специальных гостей события — Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Манижа, VLNY и Billy’s Band. На сцену также выйдут 10 молодых музыкантов — их отбирают с помощью народного голосования и оценок жюри. Всего подано порядка тысячи заявок.

Среди заявившихся — сайд-проект музыканта группы «Пикник» Стаса Шклярского «Инкогнито», а также группа Two Crunch Crackers барабанщика Земфиры и Вячеслава Бутусова Дениса Маринкина.

Имя главного победителя будет объявлено со сцены «СамФеста» в финальный день мероприятия.

Избранные композиции молодых музыкантов будут изданы на фестивальном сборнике, а участник, получивший наивысшую оценку от фестивального жюри, получит возможность записать мини-альбом при участии продюсера Андрея Самсонова. Он работал с Земфирой, группами «Аквариум» и «Сплин», Марком Алмондом и Ником Кейвом.

Место проведения мероприятия — стадион «Солидарность Самара Арена». Вход на фестиваль будет свободным. Потребуется предварительная регистрация на сайте проекта.