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Валерия Гай Германика выставила на «Авито» документалку «Емельяненко» за 50 млн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

Валерия Гай Германика решила продать в частную коллекцию свой запрещенный документальный фильм «Емельяненко» за 50 млн рублей. Об этом режиссер рассказала в своем телеграм-канале.

«Я продаю свой фильм на „Авито“ и думаю, что скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет», — написала Германика.

По словам режиссера, это самый скандальный и интимный фильм о спортсмене, «которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой».

Документалка рассказывает о жизни бойца ММА Александра Емельяненко, в том числе о связанных с ним скандалах и деталях его личной жизни.

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