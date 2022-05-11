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«Известия»: «Макдоналдс» может возобновить работу в России под другим брендом

Денис Ламехов
Сегодня в 13:21

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» может возобновить работу в России под другим брендом, пишут «Известия» со ссылкой на два осведомленных источника.

К текущему моменту компания не приняла окончательного решения о возврате на российский рынок, отметил один из собеседников. Источник газеты также сообщил: «Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать».

Президент Федерации рестораторов и отельеров (объединяет Novikov Group, сети «Тануки», «Теремок», KFC под управлением американской компании Yum! Brands и других игроков) Игорь Бухаров в беседе с «Известиями» предположил, что франчайзинговые партнеры американской сети в таком случае смогут рассчитывать на уменьшение суммы платежа за использование имени новой зарубежной компании.

Согласно данным российского подразделения «Макдоналдс», у компании более 850 заведений в 62 регионах страны. Количество ежедневных посетителей — порядка 1,8 млн.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России 14 марта. В первом квартале 2022 года компания понесла убытки в размере 127 млн долларов после остановки работы в России и на Украине.

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