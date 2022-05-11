В Донецке заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*

В Донецкой народной республике (ДНР) заблокировали доступ к Facebook* и Instagram*. Об этом сообщает ТАСС.

«В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta*, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей», — сказано в заявлении Министерства связи.

В ведомстве заявили, что блокировка происходит в рамках защиты населения от «несущей угрозу информации».

Кроме того, в республике ограничат доступ «к криминальной информации в интернете: детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещенной информации, в том числе экстремистского и террористического характера».

21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook в России запрещены.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.