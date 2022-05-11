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Independent Media подтвердил перезапуск Esquire, Cosmopolitan и других изданий с новыми названиями

Денис Ламехов
Сегодня в 12:34

Медиахолдинг Independent Media подтвердил перезапуск изданий, которые ранее выпускались в партнерстве с американским конгломератом Hearst, под новыми названиями. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании.

Журналы сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, но расширят круг освещаемых тем, указал издатель.

Новый проект сотрудников Cosmopolitan и сайта cosmo.ru получит название Voice. Это «актуальный ресурс для современных российских женщин, которые хотят быть в курсе всех происходящих событий и сами определяют, какой будет их жизнь, независимо от обстоятельств», сообщили в Independent Media.

Esquire будет переименован в «Правила жизни». Команда Harper’s Bazaar запустит The Symbol — проект, посвященный «вещам, людям и событиям, которые играют заметную роль в самых разных сферах и становятся символами времени».

Новая версия Men’s Health получит название Men Today и расширенную концепцию. Журнал будет освещать повестку, связанную со здоровым образом жизни, темы технологий, бизнеса, автомобилей, финансов, культуры, моды и отношений.

«Домашний очаг» будет переименован в «Новый очаг». Independent Media сообщает: «Новая версия бренда — ресурс для состоявшихся женщин, которые успешно сочетают личную жизнь, карьеру и играют заметную социальную роль в обществе».

На смену «Популярной механике» придет TechInsider. Главными задачами проекта названы популяризация науки, освещение достижений в области технологий и инноваций в России и мире.

Фешен-издание Grazia и журнал Robb Report, позиционирующий себя как «путеводитель по миру роскоши», продолжат работать в прежнем режиме.

Информация о смене названий перезапущенных журналов появилась 6 мая. «Собака.ru» со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщала, что Cosmopolitan сменит название на Cosmagazine — эта информация не подтвердилась.

Ранее гендиректор Independent Media Наталья Веснина рассказала, что медиахолдинг продолжит выпускать пять изданий. Печатные версии журналов продолжат выходить, если будет решена проблема дефицита мелованной бумаги и компонентов для печати.

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